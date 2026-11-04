Башкирия вошла в топ-5 производителей мяса в ПФО
За девять месяцев этого года в Башкирии произвели 203,7 тыс. тонн этого продукта
Башкирия заняла пятое место в ПФО по производству мяса скота и птицы на убой в живом весе. За девять месяцев этого года в Башкирии произвели 203,7 тыс. тонн этого продукта, сообщает пресс-служба Россельхозбанка по ПФО.
Также в первую пятерку вошли Пензенская область (371 тыс. тонн), Мордовия (356,6 тыс. тонн), Татарстан (287,7 тыс. тонн) и Марий Эл (263,4 тыс. тонн). Вместе эти пять регионов обеспечили более 68% окружного объема производства.
Всего сельхозпредприятия ПФО за девять месяцев произвели почти 2,2 млн тонн скота и птицы в живом весе. Это лучший показатель динамики объема производства (рост на 23,5 тыс. тонн) среди всех федеральных округов, отметили в Россельхозбанке.
Наибольшую динамику совокупного производства мяса в ПФО показала Чувашия — рост более чем на 11%. Следом идут Нижегородская область (+10,5%) и Кировская область (+8%).