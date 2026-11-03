В Лаишево предложили построить парк аттракционов и 10-километровую набережную
В Лаишево могут появиться парк аттракционов, киностудия, гостиницы и пешеходный променад вдоль Камского моря. Соответствующий план развития города до 2050 года разработал Институт пространственного планирования.
На участке площадью 60 га на въезде в город планируют построить стадион с концертным залом и гостиницей, культурно-развлекательный центр и транспортно-пересадочный узел. Также рассматривается возможность строительства парка аттракционов на 1,2 млн посетителей в год, киностудии и автокемпинга.
Кроме того, концепция предусматривает создание 10-километрового променада вдоль Камского моря. Также планируется продолжить благоустройство пляжа, где могут появиться глэмпинг и открытый бассейн.