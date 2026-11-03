В Лаишево хотят построить стадион и парк развлечений

«Если раньше мы эти проекыт мы обсуждали с корейцами, с американцами, то сейчас мы себе и этого позволить не можем. У нас нет оборудования для этих парков — это все иностранное, у нас нет опыта управления ими, а это тоже отдельная компетенция», — добавила она.