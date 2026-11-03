В Лаишево хотят построить стадион и парк развлечений
В городе Лаишево в Татарстане могут появиться стадион и парк развлечений. Эти проекты представила начальница отдела градостроительного зонирования Института пространственного планирования Татарстана Ольга Беговатова во время обсуждения градостроительной концепции развития города до 2050 года в Агентстве инвестиционного развития республики.
Проект развития предполагает создание нового центра активности на въезде в Лаишево — освоение территории площадью 60 гектаров. В частности, здесь может появиться стадион на 4 тыс. мест с концертным залом.
Как было отмечено во время презентации проекта, даже в Казани до сих пор нет крупного парка развлечений, а его возведение в центре города затруднено из-за нехватки земли и транспортной нагрузки. В то же время на въезде в Лаишево такой объект можно было бы создать по аналогии с Диснейлендами.
Вместе с тем, по словам главы Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, окупаемость такого проекта, как парк развлечений составляет около 20–25 лет, а «длинных и дешевых денег» сейчас нет.
«Если раньше мы эти проекыт мы обсуждали с корейцами, с американцами, то сейчас мы себе и этого позволить не можем. У нас нет оборудования для этих парков — это все иностранное, у нас нет опыта управления ими, а это тоже отдельная компетенция», — добавила она.
Помимо этой территории, здесь может быть размещено жилье, порядка 32 тыс. кв. метров в виде апартаментов или жилья повышенного класса. Также рассматриваются планы по созданию киностудии полного цикла, где можно расположить комплекс съемочных павильонов.