Суд рассмотрит жалобу на арест бывшего главы «Тульского патронного завода»
Второй Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу защиты на арест бывшего гендиректора АО «Тульский патронный завод» Сергея Лукина. Он был арестован постановлением 235-го военного суда в Москве 14 октября. Соответствующее ходатайство было заявлено главным военным следственным управлением СКР, обвинившим предпринимателя в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Новым гендиректором завода стал заместитель господина Лукина по безопасности Алексей Рыбаков.
Предприятие, основанное в 1880 году, поставляло патроны в десятки стран мира, в том числе под торговой маркой Wolf. В 2023–2024 годах включено в санкционные списки США и Евросоюза как поставщик боеприпасов для российской армии.