Уголовное дело политтехнолога и иноагента из Удмуртии Антонова направили в суд
Оно связано с распространением материалов без пометки
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Основателя движения «Свободная Удмуртия» (признано террористическим и экстремистским, запрещено в РФ) Сергея Антонона (признан иноагентом) обвинили в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК, до двух лет лишения свободы). Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу политтехнолога, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В 2024–2025 годах 48-летний фигурант привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Несмотря на это, считает следствие, он продолжает распространять материалы без пометки. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №3 Индустриального района Ижевска.
Сергей Антонов (признан иноагентом) родился 14 апреля 1978 года в Глазове. Окончил в Ижевске юрфак УдГУ. В 2001–2005 годах возглавлял сектор правового управления администрации президента и правительства Удмуртии. В 2004–2010 годах состоял в «Единой России», в 2005–2007 годах входил в комиссию Госсовета Удмуртии по госстроительству и местному самоуправлению. В 2010-х перешел в оппозицию. В 2019–2022 годах состоял в Российской ассоциации политических консультантов. В 2022 году выдвигался на выборах главы Удмуртии, но снял свою кандидатуру. Выступил против СВО и эмигрировал в Испанию. В 2023 году основал движение «Свободная Удмуртия» (признано террористическим и экстремистским, запрещено в РФ). В июне 2024 года был признан иноагентом.
Как писал «Ъ-Удмуртия», в марте 2024 года его обвинили в участии в террористическом сообществе «Комитет 2024» (признано нежелательным на территории РФ). По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, организация обеспечивала поток массовых фиктивных и фейковых сообщений в избирательные комиссии.