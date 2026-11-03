Уголовное дело политтехнолога и иноагента из Удмуртии Антонова направили в суд

Сергей Антонов (признан иноагентом) родился 14 апреля 1978 года в Глазове. Окончил в Ижевске юрфак УдГУ. В 2001–2005 годах возглавлял сектор правового управления администрации президента и правительства Удмуртии. В 2004–2010 годах состоял в «Единой России», в 2005–2007 годах входил в комиссию Госсовета Удмуртии по госстроительству и местному самоуправлению. В 2010-х перешел в оппозицию. В 2019–2022 годах состоял в Российской ассоциации политических консультантов. В 2022 году выдвигался на выборах главы Удмуртии, но снял свою кандидатуру. Выступил против СВО и эмигрировал в Испанию. В 2023 году основал движение «Свободная Удмуртия» (признано террористическим и экстремистским, запрещено в РФ). В июне 2024 года был признан иноагентом.