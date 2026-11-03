Альфа-банк расширит сеть отделений в Воронежской области

Как отмечал господин Борисов в интервью «Ъ-Черноземье» в 2021 году, Воронежский операционный офис является крупнейшим в макрорегионе, где у банка также есть филиалы в Белгородской, Липецкой и Курской областях. Тогда он рассказывал, что банк активно ведет экспансию: тогда планировалось открыть представительства в Тамбовской и Орловской областях.