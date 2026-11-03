Альфа-банк расширит сеть отделений в Воронежской области
Альфа-банк планирует открыть новые офисы в Калаче и Анне. Об этом региональный управляющий организации в Воронеже Евгений Борисов сообщил на рабочей встрече с губернатором Александром Гусевым, поделились в облправительстве.
Ранее в 2026 году сеть банка уже пополнилась отделениями в Богучаре и Бутурлиновке. Реализация этих планов позволит, по оценке банка, обеспечить охват воронежцев услугами на уровне «не менее 70%». Инвестиции в это направление не называются.
Основными темами обсуждения на встрече стали расширение банковской сети, поддержка социальной сферы и участие финансовой организации в проектах жилищного строительства и бизнеса. Также Альфа-банк финансирует строительство 483 тыс. кв. м жилья в регионе. Прирост с начала года составил более 50 тыс. кв. м, благодаря чему по этому показателю банк занимает второе место в области.
Финансовая организация обслуживает в регионе порядка 25 тыс. корпоративных клиентов. Также более 10 тыс. воронежцев получают зарплату на карты Альфа-банка. Объем благотворительной помощи, направленной на поддержку школ, детских садов и медицинских учреждений, составил 14 млн руб.
Как отмечал господин Борисов в интервью «Ъ-Черноземье» в 2021 году, Воронежский операционный офис является крупнейшим в макрорегионе, где у банка также есть филиалы в Белгородской, Липецкой и Курской областях. Тогда он рассказывал, что банк активно ведет экспансию: тогда планировалось открыть представительства в Тамбовской и Орловской областях.