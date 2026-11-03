В Йошкар-Оле машиниста крана обвинили в гибели рабочего на стройке
В Марий Эл уголовное дело в отношении машиниста башенного крана направили прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Рабочего обвиняют в гибели коллеги на строительной площадке в Йошкар-Оле, сообщила пресс-служба СУ СКР.
По версии следствия, в июле при строительстве дома машинист нарушил правила безопасности: поднял груз, когда внизу находились рабочие, привлек к работе неаттестованных людей, а также перемещал груз с нарушением установленной схемы.
В результате кирпичи сорвались со строп и упали на 56-летнего рабочего. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте.
Действия машиниста квалифицированы по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека по неосторожности).