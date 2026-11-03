Для реализации КРТ в Мотовилихе изымут более 2 тыс. участков и гаражей

В рамках соглашения застройщик должен расселить и ликвидировать 8,7 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья с последующим строительством современных жилых домов. Кроме того, проект предусматривает ремонт улично-дорожной сети, создание сквера со спортивными и игровыми площадками, а также образовательного комплекса на 500 мест, включая 200 школьных и 300 дошкольных. Отдельным обязательством компании стал выкуп ДК имени Ленина, которым более 20 лет владела церковь «Новый завет». В начале следующего года застройщик намерен передать объект культурного наследия в собственность муниципалитета. После этого городские власти планируют провести капитальный ремонт здания и использовать его для организации культурно-досуговой деятельности.