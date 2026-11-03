Для реализации КРТ в Мотовилихе изымут более 2 тыс. участков и гаражей
В Мотовилихинском районе Перми планируется изъять для муниципальных нужд 579 земельных участков и 1462 гаражных бокса. Соответствующий документ опубликован на сайте краевого минимущества. Это потребовалось для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Уральской и Восстания. Под изъятие попадут объекты, расположенные на улицах Фрезеровщиков, Степана Разина, Калининградской, Красновишерской, Вагановых, Крупской и Уральской, в том числе на территориях ГСК № 20, № 57 и ПГК № 15.
Проект КРТ реализует ООО «Карбышева 43», входящее в строительную группу «Развитие». Он охватывает три несмежных участка общей площадью 37,1 га. В границы территории включены аварийные и ветхие жилые дома, нежилые помещения и объекты социального назначения. Крупнейший контур расположен вдоль Уральской улицы — между улицами Братьев Вагановых и Авиационной. Расчетный срок реализации проекта составляет 17 лет.
В рамках соглашения застройщик должен расселить и ликвидировать 8,7 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья с последующим строительством современных жилых домов. Кроме того, проект предусматривает ремонт улично-дорожной сети, создание сквера со спортивными и игровыми площадками, а также образовательного комплекса на 500 мест, включая 200 школьных и 300 дошкольных. Отдельным обязательством компании стал выкуп ДК имени Ленина, которым более 20 лет владела церковь «Новый завет». В начале следующего года застройщик намерен передать объект культурного наследия в собственность муниципалитета. После этого городские власти планируют провести капитальный ремонт здания и использовать его для организации культурно-досуговой деятельности.