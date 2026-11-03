В Татарстане 4 ноября ожидаются дождь, мокрый снег и туман
В Татарстане 4 ноября прогнозируются дождь и мокрый снег. Ночью и утром местами возможны туман и гололед, на отдельных участках дорог образуется гололедица, сообщила пресс-служба Гидрометцентра республики.
В республике ночью температура опустится до +4…1 градуса, на востоке местами — до 5 градусов. Днем воздух прогреется до +3…+8 градусов. Днем местами порывы ветра могут достигать 13 м/с.
В Казани в течение суток ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью составит +0…+2 градуса, днем — +3…+5 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 3–8 м/с.