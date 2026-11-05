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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Башкортостан

«Твердые знаки-2026»: прием заявок продлен до 20 ноября

Дополнительное время заявить о себе пошло
Есть у человека такая специфика – делать все в последний момент. И бизнесмены тоже люди, ничто человеческое, как говорится, им не чуждо. Именно поэтому оргкомитет премии «Твердые знаки» от «Ъ-Уфа» принял решение продлить сроки заявочной кампании — мы ждем ваши заявки до 20 ноября 2026 года включительно.

Ксения Федорова

У вас есть дополнительное время, чтобы качественно заявить о себе в одной из крупнейших бизнес-премий республики.

Премия «Твердые знаки – 2025»

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«Твердые знаки» — значимая премия издательского дома «Коммерсантъ» в городах присутствия издания. Ее цель — выявить и поощрить коммерческие организации республики, которые реализовали или запустили наиболее эффективные бизнес-проекты и вошли в число лидеров отрасли. И с 2018 года мы вручили десятки статуэток, отметив лучшие проекты регионального предпринимательского сообщества.

Больше всех надо

Для предпринимателя участие в бизнес-премии от одного из самых авторитетных изданий в стране — это не только возможность получить признание в торжественной обстановке, но и эффективный инструмент развития бизнеса. Статус лауреата, а тем более победа в «Твердых знаках» работает как знак качества: он повышает доверие со стороны клиентов, партнеров и инвесторов, помогает выстраивать диалог с органами власти и открывает двери к новым деловым связям.
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Артур Салимов

2/32/3

Ксения Федорова

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Ксения Федорова

Напоминаем, участие в премии бесплатно. Один бизнес-проект может участвовать в одной номинации, от одной компании может быть подано до трех проектов. Каждый проект оценивается экспертным жюри, в состав которого входят представители власти, директора и топ-менеджеры, эксперты и общественники.
Победители будут объявлены в декабре.

Чертова дюжина

Помимо решения вручить премию под занавес уходящего года, мы приняли еще одно: расширили число номинаций до тринадцати. Исходя из текущих трендов в республике, мы решили отдельно отметить проекты в области экологии, туризма, IT и ввели номинацию для НКО. Более того, редакция «Ъ-Уфа» выдвинула специальную номинацию издания — «Семейный бизнес года: поколение NEXT».
Если вы хотите участвовать - подайте заявку

Как подать заявку

Заявку необходимо направить до 20 ноября 2026 года.
  1. 1.

    Официальная форма заявки (Яндекс.Формы)

  2. 2.

    Полные условия участия, положение о премии и перечень номинаций

  3. 3.

    Страница премии на сайте «Коммерсантъ»

При заполнении заявки обратите внимание: главное условие — подробно рассказать о проекте, запущенном или реализованном в период с 1 января 2025 по 31 декабря 2025 года.

В Уфе раздали «Твердые знаки»

Статуэтки «Твердых знаков» в этом году были выполнены из змеевика и сплава цветных металлов
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Статуэтки «Твердых знаков» в этом году были выполнены из змеевика и сплава цветных металлов

Ксения Федорова, Коммерсантъ

На входе гостей вечера ждала тематическая фотозона. На фото: Артур Исхаков (ПСК-6) и художник Евгения Сковарт
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На входе гостей вечера ждала тематическая фотозона. На фото: Артур Исхаков (ПСК-6) и художник Евгения Сковарт

Артур Салимов

Гости вечера могли оставить свой след на полотне в честь Уфы
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Гости вечера могли оставить свой след на полотне в честь Уфы

Ксения Федорова, Коммерсантъ

Председатель Башкирского отделения "Опора России" Ляйсан Николаева и вице-президент "Клуба строителей РБ" Тимур Лукманов
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Председатель Башкирского отделения "Опора России" Ляйсан Николаева и вице-президент "Клуба строителей РБ" Тимур Лукманов

Артур Салимов

Блогер Раис Габитов с дочерью
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Блогер Раис Габитов с дочерью

Артур Салимов

Представители АО "Уфанет" Виталий Сомов, Александра Крайнева, Александра Топильчук
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Представители АО "Уфанет" Виталий Сомов, Александра Крайнева, Александра Топильчук

Артур Салимов

Адвокат Роман Петров с супругой
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Адвокат Роман Петров с супругой

Тимур Кугубаев

Предприниматель Иван Маяков
8/238/23

Предприниматель Иван Маяков

Ксения Федорова, Коммерсантъ

Чулпан Салимгареева и Тимур Якупов
9/239/23

Чулпан Салимгареева и Тимур Якупов

Тимур Кугубаев

Ведущий церемонии Руслан Бабаев
10/2310/23

Ведущий церемонии Руслан Бабаев

Ксения Федорова, Коммерсантъ

Представитель «Башнефти» Кирилл Кукош и вице-мэр Уфы Денис Ганиев
11/2311/23

Представитель «Башнефти» Кирилл Кукош и вице-мэр Уфы Денис Ганиев

Ксения Федорова, Коммерсантъ

Замминистра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Булат Масагутов (крайний справа) вручил награду ПАО "Ростелеком" в Башкортостане
12/2312/23

Замминистра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Булат Масагутов (крайний справа) вручил награду ПАО "Ростелеком" в Башкортостане

Ксения Федорова, Коммерсантъ

Владелица галереи искусства Ann Art Project Анна Николаева провела благотворительный аукцион в пользу фонда "Ломая барьеры"
13/2313/23

Владелица галереи искусства Ann Art Project Анна Николаева провела благотворительный аукцион в пользу фонда "Ломая барьеры"

Ксения Федорова, Коммерсантъ

Руководитель «Башкирской выставочной компании» Альбина Кильдигулова
14/2314/23

Руководитель «Башкирской выставочной компании» Альбина Кильдигулова

Ксения Федорова, Коммерсантъ

Проректор по информационной политике УУНиТ Эльвира Ямалова вручает награду представителям холдинга "МЕДСИ-ПроМедицина" Светлане Погорецкой и Рамилю Ахметову
15/2315/23

Проректор по информационной политике УУНиТ Эльвира Ямалова вручает награду представителям холдинга "МЕДСИ-ПроМедицина" Светлане Погорецкой и Рамилю Ахметову

Ксения Федорова, Коммерсантъ

Уполномоченная по правам предпринимателей Башкирии Ирина Абрамова и руководитель консультационно-диагностического центра "Формула детства" Дарья Хренова
16/2316/23

Уполномоченная по правам предпринимателей Башкирии Ирина Абрамова и руководитель консультационно-диагностического центра "Формула детства" Дарья Хренова

Ксения Федорова, Коммерсантъ

Руководитель ООО "Артель" Сергей Вилков и лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Сулпан Алибаева
17/2317/23

Руководитель ООО "Артель" Сергей Вилков и лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Сулпан Алибаева

Ксения Федорова, Коммерсантъ

Руководитель Агентства по печати и СМИ Башкирии Максим Ульчев воспользовался моментом, чтобы поздравить с юбилеем главного редактора газеты «Республика Башкортостан» Гузель Набиеву
18/2318/23

Руководитель Агентства по печати и СМИ Башкирии Максим Ульчев воспользовался моментом, чтобы поздравить с юбилеем главного редактора газеты «Республика Башкортостан» Гузель Набиеву

Ксения Федорова, Коммерсантъ

Владельцы ресторанной группы Lulu Барыш Джан и Вита Абраменко получают диплом в номинации «Бизнес со вкусом»
19/2319/23

Владельцы ресторанной группы Lulu Барыш Джан и Вита Абраменко получают диплом в номинации «Бизнес со вкусом»

Ксения Федорова, Коммерсантъ

PR-директор медиагруппы «Виртуоз» Карина Барщевская
20/2320/23

PR-директор медиагруппы «Виртуоз» Карина Барщевская

Тимур Кугубаев

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Генеральный партнер премии —
Группа компаний «Первый Трест».