«Твердые знаки-2026»: прием заявок продлен до 20 ноября
Дополнительное время заявить о себе пошло
Есть у человека такая специфика – делать все в последний момент. И бизнесмены тоже люди, ничто человеческое, как говорится, им не чуждо. Именно поэтому оргкомитет премии «Твердые знаки» от «Ъ-Уфа» принял решение продлить сроки заявочной кампании — мы ждем ваши заявки до 20 ноября 2026 года включительно.
У вас есть дополнительное время, чтобы качественно заявить о себе в одной из крупнейших бизнес-премий республики.
«Твердые знаки» — значимая премия издательского дома «Коммерсантъ» в городах присутствия издания. Ее цель — выявить и поощрить коммерческие организации республики, которые реализовали или запустили наиболее эффективные бизнес-проекты и вошли в число лидеров отрасли. И с 2018 года мы вручили десятки статуэток, отметив лучшие проекты регионального предпринимательского сообщества.
Больше всех надо
Для предпринимателя участие в бизнес-премии от одного из самых авторитетных изданий в стране — это не только возможность получить признание в торжественной обстановке, но и эффективный инструмент развития бизнеса. Статус лауреата, а тем более победа в «Твердых знаках» работает как знак качества: он повышает доверие со стороны клиентов, партнеров и инвесторов, помогает выстраивать диалог с органами власти и открывает двери к новым деловым связям.
Напоминаем, участие в премии бесплатно. Один бизнес-проект может участвовать в одной номинации, от одной компании может быть подано до трех проектов. Каждый проект оценивается экспертным жюри, в состав которого входят представители власти, директора и топ-менеджеры, эксперты и общественники.
Чертова дюжина
Помимо решения вручить премию под занавес уходящего года, мы приняли еще одно: расширили число номинаций до тринадцати. Исходя из текущих трендов в республике, мы решили отдельно отметить проекты в области экологии, туризма, IT и ввели номинацию для НКО. Более того, редакция «Ъ-Уфа» выдвинула специальную номинацию издания — «Семейный бизнес года: поколение NEXT».
Как подать заявку
Заявку необходимо направить до 20 ноября 2026 года.
- 1.
Официальная форма заявки (Яндекс.Формы)
- 2.
Полные условия участия, положение о премии и перечень номинаций
- 3.
Страница премии на сайте «Коммерсантъ»
Генеральный партнер премии —
Группа компаний «Первый Трест».
Группа компаний «Первый Трест».