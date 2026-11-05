«Твердые знаки-2026»: прием заявок продлен до 20 ноября

Для предпринимателя участие в бизнес-премии от одного из самых авторитетных изданий в стране — это не только возможность получить признание в торжественной обстановке, но и эффективный инструмент развития бизнеса. Статус лауреата, а тем более победа в «Твердых знаках» работает как знак качества: он повышает доверие со стороны клиентов, партнеров и инвесторов, помогает выстраивать диалог с органами власти и открывает двери к новым деловым связям.