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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Йошкар-Оле возобновили строительство мусоросортировочного комплекса

В Йошкар-Оле возобновились работы по строительству мусоросортировочного комплекса. К проекту приступил новый генеральный подрядчик — компания «Тектон», сообщила пресс-служба правительства Марий Эл.
Новому подрядчику предстоит ликвидировать отставание от графика, возникшее из-за ненадлежащего исполнения обязательств предыдущей организацией.
Он должен наверстать отставание до декабря и завершить строительство в установленные сроки.
Анна Кайдалова