Почти 39% казанцев больше доверяют местным брендам, чем федеральным
Почти 39% жителей Казани больше доверяют местным брендам, чем федеральным. При этом 36% горожан готовы переплачивать за товары региональных производителей, сообщила пресс-служба «Флаувау».
Большинство покупателей, готовых платить больше за местные товары, согласны на наценку не более 10% по сравнению с аналогами федеральных марок.
При выборе продукции казанцы в первую очередь ориентируются на рекомендации знакомых (21%), качество товаров (19%), а также уникальность продукта и репутацию производителя в регионе (по 16%).
Предпочтения также различаются в зависимости от возраста. Для покупателей от 18 до 24 лет важнее современный дизайн (40%) и ручная работа (33%). Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет чаще обращают внимание на то, создает ли бренд рабочие места в регионе и отражает ли местную культуру.