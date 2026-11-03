Почти 39% казанцев больше доверяют местным брендам, чем федеральным

Предпочтения также различаются в зависимости от возраста. Для покупателей от 18 до 24 лет важнее современный дизайн (40%) и ручная работа (33%). Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет чаще обращают внимание на то, создает ли бренд рабочие места в регионе и отражает ли местную культуру.