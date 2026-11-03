Девелоперскую фирму в Ставрополе признали банкротом из-за долга в 221 млн рублей

Суд обязал руководство компании предоставить сведения о дебиторах и отчет о стоимости имущества (при его наличии). Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета управляющего состоится 28 апреля 2027 года. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд.