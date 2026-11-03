Девелоперскую фирму в Ставрополе признали банкротом из-за долга в 221 млн рублей
Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил заявление ликвидатора строительной компании ООО «БизнессСтройГрупп» о признании общества несостоятельным. В отношении организации открыто конкурсное производство. Сообщение о намерении обратиться в суд было предварительно опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
Согласно материалам дела, по итогам внутренних ликвидационных мероприятий была выявлена невозможность удовлетворить требования кредиторов. Совокупный объем задолженности компании составил 221,8 млн рублей при полном отсутствии активов (имущества и денежных средств) для погашения этой суммы.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «БизнессСтройГрупп» зарегистрировано в 2015 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 20 тысяч рублей. Учредитель Евгений Дьяченко. Выручка за 2025 год составляет 56,28 млн рублей, убыток — 45,44 млн рублей.
В ходе заседания суд признал компанию банкротом и открыл в отношении нее процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 28 апреля 2027 года.
В связи с процедурой ликвидации должника и во избежание конфликта интересов кредиторов, суд применил метод случайной выборки для определения саморегулируемой организации (СРО) арбитражных управляющих. Конкурсным управляющим утвержден Лендруш Акопян, член НПС СОПАУ «Альянс управляющих». Ему установлено ежемесячное вознаграждение в размере 30 000 рублей за счет средств должника.
Суд обязал руководство компании предоставить сведения о дебиторах и отчет о стоимости имущества (при его наличии). Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета управляющего состоится 28 апреля 2027 года. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд.