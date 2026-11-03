Почти треть пермяков планирует продолжить трудовую деятельность на пенсии

Среди пермяков с ежемесячным доходом до 100 тыс. руб. на государственные выплаты рассчитывают 32%, тогда как среди зарабатывающих больше — 26%. В категории с доходом от 100 тыс. до 150 тыс. руб. наиболее распространена установка на продолжение трудовой деятельности: такой вариант выбрали 34% участников опроса. При этом среди респондентов с зарплатой от 150 тыс. руб. каждый пятый рассчитывает преимущественно на собственные накопления.