Почти треть пермяков планирует продолжить трудовую деятельность на пенсии
29% опрошенных жителей Перми рассматривают работу или подработку в качестве основного источника дохода после выхода на пенсию. Столько же респондентов рассчитывают на государственные пенсионные выплаты. Личные накопления в качестве финансовой опоры назвали 15% опрошенных, средства негосударственных пенсионных фондов — 5%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса Superjob.
Согласно опросу, помощь детей в числе основных источников обеспечения в старости рассматривает лишь 1% респондентов. Еще 5% участников исследования указали другие варианты. Женщины чаще мужчин рассчитывают продолжить трудовую деятельность после выхода на пенсию. Мужчины, напротив, чаще ориентируются на личные сбережения.
Среди респондентов младше 35 лет наиболее распространена ставка на собственные накопления — этот вариант выбрали 20%. В возрастной группе от 35 до 45 лет чаще рассчитывают на доход от подработок (34%). Граждане старше 45 лет преимущественно ориентируются на государственную пенсию: ее назвали основным источником средств 30% опрошенных.
Респонденты с высшим образованием чаще рассчитывают на продолжение работы (33%) и личные накопления (18%). Среди обладателей среднего профессионального образования эти показатели составили 25% и 12% соответственно. Выпускники колледжей и техникумов чаще других групп называют главным источником дохода государственную пенсию (31%).
Среди пермяков с ежемесячным доходом до 100 тыс. руб. на государственные выплаты рассчитывают 32%, тогда как среди зарабатывающих больше — 26%. В категории с доходом от 100 тыс. до 150 тыс. руб. наиболее распространена установка на продолжение трудовой деятельности: такой вариант выбрали 34% участников опроса. При этом среди респондентов с зарплатой от 150 тыс. руб. каждый пятый рассчитывает преимущественно на собственные накопления.