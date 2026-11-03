Казанский вертолетный завод поставил МЧС новый вертолет

Казанский вертолетный завод уже длительное время поставляет Ми-8МТВ-1 для нужд МЧС. Всего ведомству передали более 40 вертолетов семейства Ми-8. Кроме того, в 2020 году МЧС получило первый вертолет «Ансат», а в 2025 году — четыре модернизированных Ми-38ПС.