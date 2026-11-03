Казанский вертолетный завод поставил МЧС новый вертолет
Казанский вертолетный завод передал МЧС России новый вертолет Ми-8МТВ-1. Воздушное судно пополнит парк Хабаровского авиационно-спасательного центра, сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».
Вертолет предназначен для поисково-спасательных операций, медицинской эвакуации, тушения пожаров, перевозки грузов и личного состава. Он оснащен дополнительными топливными баками, увеличивающими дальность полета, бортовой лебедкой и системой видеонаблюдения. Для санитарных рейсов предусмотрены два медицинских модуля.
Отмечается, что вертолет может эксплуатироваться при температуре от 50 до +50 градусов.
Казанский вертолетный завод уже длительное время поставляет Ми-8МТВ-1 для нужд МЧС. Всего ведомству передали более 40 вертолетов семейства Ми-8. Кроме того, в 2020 году МЧС получило первый вертолет «Ансат», а в 2025 году — четыре модернизированных Ми-38ПС.