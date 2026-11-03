«Локомотив» командировал Марка Ульева в пермский «Молот»

«Молот» выступает фарм-клубом «Локомотива» с 2021 года. Команды продлили соглашение о сотрудничестве на сезон 2025/26. В рамках партнерства ярославский клуб направляет в Пермь игроков для получения игровой практики в ВХЛ. Ранее через «Молот» в основной состав «Локомотива» проходили, в частности, Максим Березкин и Никита Кирьянов.