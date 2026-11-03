В Елабуге выставили на торги усадьбу купца Ушкова
Стоимость объекта составляет 1,2 рубля, но покупатель обязан его реставрировать
В Елабуге на торги выставили двухэтажную кирпичную усадьбу купца Никиты Ушкова, построенную во второй половине XIX века. Начальная цена лота составляет 1,2 руб., следует из данных, опубликованных на платформе «Наследие.дом.рф».
Площадь объекта культурного наследия регионального значения составляет 656,5 кв. м. Усадьба считается образцом архитектуры эклектики классицистического направления. Ее фасады украшены арочными сандриками с лепниной в виде листьев и цветов, а также круглыми декоративными медальонами.
За свою историю здание использовалось как жилой и доходный дом, а также как военный лазарет 230-го запасного пехотного полка. В 1918 году здесь открылся первый в Елабуге детский сад имени Розы Люксембург.
Здание находится в неудовлетворительном состоянии. Покупатель будет обязан провести реставрацию.