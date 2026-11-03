В Самаре нашли неизвестный автограф Черномырдина времен учебы в политехе

Будущий премьер учился на нефтетехнологическом факультете Куйбышевского политехнического института в 1962–1966 годах. В книге «Виктор Черномырдин. Красный директор. 1938–1990» он вспоминал: «Учиться мне было нелегко — много времени после окончания школы прошло. На каникулах каждое лето на заводе на своей же установке работал, зарплату получал. К защите диплома мы с друзьями по ночам вагоны разгружали: вот на эти деньги и купил свой первый костюм».