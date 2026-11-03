В Самаре нашли неизвестный автограф Черномырдина времен учебы в политехе
Документ относится ко временам учебы будущего политика в Куйбышеве
Сотрудники архива обнаружили ранее неизвестный автограф Виктора Черномырдина — премьер-министра России в 1992–1998 годах и одного из самых известных выпускников Самарского политеха. Речь идет о рекомендации, которую третьекурсник Черномырдин дал студенту Юрию Шульженко при вступлении учащегося в члены КПСС. Об этом сообщили представители вуза.
Документ датирован 4 октября 1965 года. В нем, в частности, говорится: «…Знаю Шульженко Юрия Григорьевича с сентября 1964 года по совместной учебе на нефтетехнологическом факультете. <…> В институте Шульженко Юрий Григорьевич зарекомендовал себя с положительной стороны, хорошо учится, является старостой группы, сейчас избран в состав комсомольского бюро факультета». К тому моменту сам Черномырдин уже почти четыре года состоял членом КПСС (партбилет № 09946804).
Как отмечает начальник отдела использования архивных документов местного архива Евгений Малинкин, находка обнаружили случайно: «Мы не ставили задачу искать автограф Черномырдина, но неожиданно обнаружили его в деле, в котором даже предполагать не могли. Могу с уверенностью сказать, что этот документ периода студенческой юности Виктора Степановича историкам еще не известен».
Будущий премьер учился на нефтетехнологическом факультете Куйбышевского политехнического института в 1962–1966 годах. В книге «Виктор Черномырдин. Красный директор. 1938–1990» он вспоминал: «Учиться мне было нелегко — много времени после окончания школы прошло. На каникулах каждое лето на заводе на своей же установке работал, зарплату получал. К защите диплома мы с друзьями по ночам вагоны разгружали: вот на эти деньги и купил свой первый костюм».
Юрий Шульженко, которому Черномырдин дал рекомендацию в 1965 году, много лет проработал в ПАО «КуйбышевАзот». До 2015 года Шульженко был председателем совета директоров предприятия.