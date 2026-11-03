Томская облдума изберет первого вице-спикера
Этот пост займет Александр Куприянец
Александр Куприянец будет избран первым вице-спикером Законодательной думы Томской области. Проект соответствующего постановления регионального парламента внесен в повестку дня его очередной сессии.
Сессия состоится 5 ноября. 2 ноября кадровое решение согласовал профильный парламентский комитет — по законодательству, государственному устройству и безопасности.
В соответствии с действующей структурой думы сейчас у ее председателя два заместителя. Эти посты занимают единороссы Олег Правдин и Александр Куприянец.
Внести изменения в регламент думы, предусматривающие должность первого вице-спикера, также планируется на сессии 5 ноября.