Новостройки в Перми подорожали на 10,3% за год

Средняя стоимость квартиры в новостройке в Перми за октябрь достигла 8,38 млн руб. Это на 1,1% меньше, чем в сентябре, но на 10,3% выше, чем годом ранее. Стоимость квадратного метра в новом доме снизилась за месяц на 1%, до 166,8 тыс. руб., а за год выросла на 8,1%. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».