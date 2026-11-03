Каждый четвертый ижевчанин после выхода на пенсию продолжит работать
На помощь детей рассчитывает лишь 1 из 100
25% ижевчан назвали работу или подработку основным источником дохода после выхода на пенсию. Личные сбережения планируют использовать 16% жителей Ижевска. На помощь детей в пенсионном возрасте рассчитывает лишь 1 из 100, следует из опроса сервиса SuperJob.
«Женщины чаще мужчин отмечают, что продолжат работать. Мужчины же чаще рассчитывают на личные сбережения»,— говорится в сообщении. Каждый пятый респондент до 35 лет чаще говорил о собственных накоплениях. Треть опрошенных (32%) в возрасте от 35 до 45 лет будут подрабатывать, а 30% граждан 45+ лет назвали основным источником дохода госпенсию.
Респонденты с высшим образованием чаще планируют работать, чем обладатели среднего профессионального: 31% против 20% соответственно. Отмечается, что выпускники колледжей и техникумов в первую очередь надеются на пенсию — 32%.
Среди горожан, ожидающих пенсию, с доходом меньше 100 тыс. руб. таких 30%. Те, кто зарабатывает больше 100 тыс. руб., меньше надеются на госвыплаты — их 21%. Больше трети (34%) из тех, кто получает до 150 тыс. руб., будут работать. Каждый пятый, зарабатывающий больше, говорит о собственных сбережениях.