Каждый четвертый ижевчанин после выхода на пенсию продолжит работать

«Женщины чаще мужчин отмечают, что продолжат работать. Мужчины же чаще рассчитывают на личные сбережения»,— говорится в сообщении. Каждый пятый респондент до 35 лет чаще говорил о собственных накоплениях. Треть опрошенных (32%) в возрасте от 35 до 45 лет будут подрабатывать, а 30% граждан 45+ лет назвали основным источником дохода госпенсию.