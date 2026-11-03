Бензин в Новороссийске утром 3 ноября отпускает 31 АЗС
В Новороссийске по состоянию на 9:00 3 ноября топливо отпускала 31 автозаправочная станция. На всех работающих объектах действуют ограничения: горючее продают только для заправки автомобильных баков, объемом не более 30, 40, 50 или 60 литров на машину в зависимости от решения собственника АЗС.
По данным городских властей, бензин АИ-95 был доступен на 26 станциях, АИ-92 — на 27, дизельное топливо — на 28. Бензин АИ-100 имелся только на одной заправке — «Лукойл» в станице Раевской.
АЗС, на которых отпускают топливо, работают под брендами «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «Уфим-нефть», PNB, «Кристина», а также ООО «БОРА» и ООО «ВАМ». Они расположены в Цемдолине, Кирилловке, Верхнебаканском, Раевской, Натухаевской, Глебовском, Гайдуке, Владимировке, а также на Сухумском шоссе и городских улицах.
На отдельных заправках действуют дополнительные ограничения по времени работы. Так, АЗС Rusoil в Цемдолине работает до 23:00, станция ООО «БОРА» на Сухумском шоссе — с 8:00 до 20:00. На АЗС «Роснефть» на проспекте Дзержинского топливо отпускают только по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этой станции.
Еще четыре автозаправочные станции временно не отпускают топливо.