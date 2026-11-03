Бензин в Новороссийске утром 3 ноября отпускает 31 АЗС

На отдельных заправках действуют дополнительные ограничения по времени работы. Так, АЗС Rusoil в Цемдолине работает до 23:00, станция ООО «БОРА» на Сухумском шоссе — с 8:00 до 20:00. На АЗС «Роснефть» на проспекте Дзержинского топливо отпускают только по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этой станции.