Новую территорию для комплексного развития утвердили в Новосибирске
Правительство Новосибирской области приняло постановление о комплексном развитии территории (КРТ) в левобережной части Новосибирска. Проект планируется реализовать на площади 9,1 га.
Территория расположена по ул. Порт-Артурской, Спортивной и Титова. В настоящее время она не застроена. Решение о КРТ предстоит реализовать АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». Работы должны быть завершены до 2036 года.
Согласно постановлению правительства, застройщику предстоит построить и передать в муниципальную собственность дошкольное образовательное учреждение на 250 мест, а также участок автомобильной дороги по ул. Спортивной.