Над Крымом и другими регионами РФ за ночь уничтожили 856 БПЛА
Прошедшей ночью над территориями Республики Крым и других регионов сбили 856 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ.
Согласно информации министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехватили и уничтожили дежурными силами противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи. Беспилотники сбили над территориями Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.