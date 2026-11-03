Двое красноярцев осуждены за диверсию на железной дороге

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, один из молодых людей, которым на момент преступления исполнилось по 17 лет, поджег релейный и батарейный шкафы на Красноярской железной дороге в Октябрьском районе Красноярска. Эти действия были сняты на телефон для последующего отчета перед куратором. Согласно материалам дела, за совершение диверсии злоумышленники получили денежное вознаграждение, но потратить его не успели. Изъятые деньги были направлены в пользу государства.