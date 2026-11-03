Двое красноярцев осуждены за диверсию на железной дороге
Красноярский краевой суд вынес обвинительный приговор двум молодым красноярцам, пытавшимся нарушить деятельность железной дороги в столице региона по заданию зарубежного куратора. Им назначены восемь и пять лет колонии, говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
В зависимости от степени участия фигуранты дела признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на совершение диверсии), ч. 1 ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности), ст. 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности) и ч. 3 ст. 281.1 (пособничество в диверсионной деятельности).
«Следствием и судом установлено, что в июле 2025 года фигурант в ходе переписки в мессенджере Telegram с незнакомым лицом, находящимся за пределами Российской Федерации, согласился совершить за денежное вознаграждение поджог объектов железнодорожной транспортной инфраструктуры. Для совершения указанных действий молодой человек привлек знакомого подростка»,— сообщили в следственном управлении.
Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, один из молодых людей, которым на момент преступления исполнилось по 17 лет, поджег релейный и батарейный шкафы на Красноярской железной дороге в Октябрьском районе Красноярска. Эти действия были сняты на телефон для последующего отчета перед куратором. Согласно материалам дела, за совершение диверсии злоумышленники получили денежное вознаграждение, но потратить его не успели. Изъятые деньги были направлены в пользу государства.
Напомним, в 2024 году в Красноярском крае за диверсию на железной дороге были осуждены трое подростков.