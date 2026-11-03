Путин переназначил Алексея Кокорина председателем Верховного суда Республики Алтай

Судейскую карьеру Алексей Кокорин начал в 2006 году в Кош-Агачском районном суде. В ноябре 2011 года он был назначен судьей Верховного суда Республики Алтай, в июле 2017 года занял пост зампреда этого суда. В июне 2020 года пересел в кресло председателя.