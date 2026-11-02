В Свердловской области сошли с рельсов два вагона с аммиачной селитрой
В Свердловской области 2 ноября на подъездных путях, примыкающих к станции Мурзинка, произошел сход двух железнодорожных вагонов, груженных аммиачной селитрой, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«2 ноября 2026 года около 17 часов местного времени на подъездных железнодорожных путях необщего пользования, примыкающих к станции Мурзинка и принадлежащих АО "Калиновский химический завод", допущен сход двух вагонов, груженных аммиачной селитрой, без опрокидывания»,— сообщили в ведомстве.
В результате происшествия никто не пострадал, груз не поврежден. Нижнетагильская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.