В Свердловской области сошли с рельсов два вагона с аммиачной селитрой

«2 ноября 2026 года около 17 часов местного времени на подъездных железнодорожных путях необщего пользования, примыкающих к станции Мурзинка и принадлежащих АО "Калиновский химический завод", допущен сход двух вагонов, груженных аммиачной селитрой, без опрокидывания»,— сообщили в ведомстве.