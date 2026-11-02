«Зенит» крупно победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
В Самаре прошел матч 13-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/2027, в котором местные «Крылья Советов» принимали «Зенит» из Санкт-Петербурга. Гости одержали победу со счетом 3:0.
В составе «Зенита» дважды отличился Александр Соболев. Нападающий гостей пробил два пенальти, один из которых не реализовал. Еще один мяч он забил с игры. Полузащитник «Зенита» Артем Карпускас довел счет в матче до разгромного.
«Зенит» набрал 30 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 15 баллами находятся на девятой позиции.