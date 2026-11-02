В Тюмени осудили участников вооруженной банды за похищения и вымогательство

Одного из мужчин под вымышленным предлогом заманили в квартиру и потребовали от него 5 млн руб. В ходе вымогательства ему угрожали пистолетом, сдавливали пальцы руки трубным ключом и отрезали ножом часть волос. Второго потерпевшего похитили на улице, насильно посадили в автомобиль и доставили в его собственную квартиру. Там под угрозой применения огнестрельного оружия у него потребовали 2 млн руб. У обоих потерпевших также забрали паспорта.