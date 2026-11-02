В Тюмени осудили участников вооруженной банды за похищения и вымогательство
Тюменский областной суд вынес приговор организатору и двум участникам организованной банды, обвиняемым в похищении людей, вымогательстве и незаконном обороте оружия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Как установил суд, с октября 2024 года по февраль 2025 года пятеро мужчин объединились в устойчивую организованную банду для нападений на граждан. В качестве оружия они использовали самодельный огнестрельный пистолет, изготовленный на основе пистолета Макарова. Его организатор и один из участников незаконно приобрели еще в 2022 году.
В феврале 2025 года сообщники выбрали двух молодых людей, которые, по их мнению, могли иметь отношение к незаконному обороту наркотиков. Они рассчитывали, что из-за этого потерпевшие не стали бы обращаться в полицию.
Одного из мужчин под вымышленным предлогом заманили в квартиру и потребовали от него 5 млн руб. В ходе вымогательства ему угрожали пистолетом, сдавливали пальцы руки трубным ключом и отрезали ножом часть волос. Второго потерпевшего похитили на улице, насильно посадили в автомобиль и доставили в его собственную квартиру. Там под угрозой применения огнестрельного оружия у него потребовали 2 млн руб. У обоих потерпевших также забрали паспорта.
Преступную деятельность банды пресекли после того, как потерпевшие обратились в правоохранительные органы. В зависимости от роли и степени участия суд признал фигурантов виновными в создании вооруженной банды и участии в ней (ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УК РФ), незаконном приобретении и хранении оружия (п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ), похищении человека (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ), незаконном лишении свободы (ч. 3 ст. 127 УК РФ), вымогательстве (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и похищении паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ).
Одного из участников банды признали виновным в незаконном хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Он подобрал на улице сверток с запрещенным веществом и хранил его для личного употребления.
Организатора банды приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Двое участников получили 10 и девять лет заключения. Всем троим суд назначил по два года ограничения свободы.
Отмечается, что еще один участник банды ранее был осужден после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении пятого фигуранта выделено в отдельное производство.