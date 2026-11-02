Несколько детсадов и школа Екатеринбурга получили поддержку из бюджета города
В Екатеринбурге несколько детских садов и школа получили дополнительные средства на развитие из городского бюджета. Деньги были направлены в учреждения по предложениям депутатов Екатеринбургской городской думы, сообщили в пресс-службе представительного органа.
Так, по инициативе Елены Бондаренко на строительство новой спортивной площадки были выделены средства детскому саду №508 на ул. Палисадная, 10. На отремонтированной площадке для игр обновили покрытие, а в скором времени здесь появится новое оборудование. Кроме того, при поддержке депутата в садике №546, расположенном по соседству, поставили новые окна.
На месте снесенного аварийного недостроя по инициативе депутата Дмитрия Сергина оборудовали «Городок безопасности» — он находится на территории детского сада №324 на Самоцветном бульваре. В автогородке сделали пешеходные переходы, установили светофоры, дорожные знаки и автозаправку в миниатюре. Так дети смогут на практике изучать правила дорожного движения, а воспитатели — помочь сформировать у них осознанное и безопасное поведение на дорогах.
Депутат Павел Пустозеров привлек дополнительные деньги на ремонт в школе №7 имени И.И. Левина по адресу: ул. Куйбышева, 100А. На лестничных пролетах выровняли и покрасили стены, побелили потолки. Также в учреждении полностью отремонтировали санузел, оборудовав его с учетом потребностей маломобильных посетителей.
По инициативе депутатов дополнительные средства из муниципальной казны выделяются ежегодно. Они направляются на решение вопросов, волнующих горожан. Чаще всего — на обновление и оборудование образовательных учреждений. Осенью депутаты оценивают выполненные работы.