Несколько детсадов и школа Екатеринбурга получили поддержку из бюджета города

Так, по инициативе Елены Бондаренко на строительство новой спортивной площадки были выделены средства детскому саду №508 на ул. Палисадная, 10. На отремонтированной площадке для игр обновили покрытие, а в скором времени здесь появится новое оборудование. Кроме того, при поддержке депутата в садике №546, расположенном по соседству, поставили новые окна.