В Москве заочно арестовали основателя нежелательного издания-иноагента The Insider

Составлено ИИ-Ассистентъ

Обвинение в организации деятельности нежелательной организации связано с широкой трактовкой того, какие действия и связи могут считаться участием в ее работе. Как отмечал адвокат Сергей Бадамшин в 2023 году, законодательство не определяет понятие международной неправительственной организации, а правоприменение распространяет статус нежелательной организации на связанные с ней структуры и активность, даже если связь не является прямой. С 2021 года для такого обвинения не требуется, чтобы ему предшествовало административное наказание.

По ч. 3 ст. 284.1 УК РФ предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Романа Доброхотова (признан в РФ иноагентом) обвиняют именно по этой уголовной статье, поэтому дело против него связано с обвинением, предусматривающим реальный срок, а не только с административными претензиями.