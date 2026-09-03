В Москве заочно арестовали основателя нежелательного издания-иноагента The Insider
Черемушкинский райсуд Москвы заочно арестовал шеф-редактора издания The Insider (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Романа Доброхотова (признан в РФ иноагентом). Карточка дела размещена на портале судов общей юрисдикции Москвы.
Журналиста обвиняют в организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ), указано в публикации. Решение вступит в силу 8 сентября.
Издание The Insider внесли в список иноагентов в июле 2021 года, а в июле 2022-го Генпрокуратура признала его деятельность в России нежелательной. В августе того же года Романа Доброхотова (признан в РФ иноагентом) заочно арестовали по делу о незаконном пересечении границы с Украиной.
Обвинение в организации деятельности нежелательной организации связано с широкой трактовкой того, какие действия и связи могут считаться участием в ее работе. Как отмечал адвокат Сергей Бадамшин в 2023 году, законодательство не определяет понятие международной неправительственной организации, а правоприменение распространяет статус нежелательной организации на связанные с ней структуры и активность, даже если связь не является прямой. С 2021 года для такого обвинения не требуется, чтобы ему предшествовало административное наказание.
По ч. 3 ст. 284.1 УК РФ предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Романа Доброхотова (признан в РФ иноагентом) обвиняют именно по этой уголовной статье, поэтому дело против него связано с обвинением, предусматривающим реальный срок, а не только с административными претензиями.