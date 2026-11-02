Рынок МФО в Ставропольском крае сократился на 14% за десять месяцев
Количество микрофинансовых организаций (МФО), работающих в Ставропольском крае, за период с 1 января по 1 ноября 2026 года сократилось на 14,29%. По данным аналитиков сервиса Контур.Фокус, предоставленным «Ъ-Кавказ», если в начале года в регионе под ОКВЭД 64.92.7 «Деятельность микрофинансовая» числилось 7 компаний, то к ноябрю их осталось 6.
Ставропольский край стал единственным регионом на всем Юге России, показавшим отрицательную динамику. На этом фоне соседний Краснодарский край продемонстрировал рост на 27,27%, а Ростовская область — на 17,39%. В целом по семи субъектам макрорегиона количество МФО выросло на 14,29% — с 50 до 57 организаций.
Сокращение рынка на Ставрополье подтверждается данными о ликвидациях. В период с 1 января по 30 апреля 2026 года в крае закрылась одна микрофинансовая организация, при этом ни одной новой регистрации зафиксировано не было. Для сравнения, в Ростовской области за тот же период закрылась одна компания, но открылись пять новых, а в Краснодарском крае чистый прирост составил три организации.
Эксперты связывают уход игрока с общим ужесточением регулирования сектора со стороны Банка России и высокой конкуренцией со стороны банковских продуктов, что делает бизнес небольших региональных МФО менее рентабельным.