Рынок МФО в Ставропольском крае сократился на 14% за десять месяцев

Сокращение рынка на Ставрополье подтверждается данными о ликвидациях. В период с 1 января по 30 апреля 2026 года в крае закрылась одна микрофинансовая организация, при этом ни одной новой регистрации зафиксировано не было. Для сравнения, в Ростовской области за тот же период закрылась одна компания, но открылись пять новых, а в Краснодарском крае чистый прирост составил три организации.