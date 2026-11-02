В Ярославской области ограничат использование ИИ в агитации
Избирательная комиссия Ярославской области внесла в областную думу законопроект об ограничении использования в предвыборной агитации созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ) изображений и голосов людей. Документ опубликован на сайте регионального парламента.
Проект уточняет, что для агитации нельзя использовать изображения и голоса умерших и вымышленных людей, созданные с помощью ИИ. При этом предусмотрены исключения. Кандидаты смогут сгенерировать с помощью ИИ собственные изображения и голоса, а партии — изображения и голоса выдвинутых ими кандидатов. Использование изображений и голосов других совершеннолетних граждан России допускается с их письменного согласия при соблюдении установленных законом требований.
Также документ предусматривает возможность размещения предвыборных программ партий в интернете вместо публикации в печатных изданиях, размещения финансовой отчетности на сайтах избирательных комиссий и оформления протоколов об итогах голосования в электронном виде.
Как следует из пояснительной записки, поправки приводят областное законодательство в соответствие с федеральными законами, принятыми в мае и июле 2026 года. Законопроект внесен 29 октября.