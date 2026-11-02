В Ярославской области ограничат использование ИИ в агитации

Проект уточняет, что для агитации нельзя использовать изображения и голоса умерших и вымышленных людей, созданные с помощью ИИ. При этом предусмотрены исключения. Кандидаты смогут сгенерировать с помощью ИИ собственные изображения и голоса, а партии — изображения и голоса выдвинутых ими кандидатов. Использование изображений и голосов других совершеннолетних граждан России допускается с их письменного согласия при соблюдении установленных законом требований.