В Екатеринбурге реконструируют мост по улице Мостовой

Так, от ул. Цыганская до ул. Европейская на 420 м продлят улицу Узорную. На улице Мостовой реконструируют 150 м дороги, еще 90 м обновят на улице Европейской. Общая длина участков составит около 660 м. Ширина проезжей части на улицах составит 7,5 м. Движение будет организовано по одной полосе в каждом направлении.