В Екатеринбурге реконструируют мост по улице Мостовой
В микрорайоне Совхозный Ленинского района Екатеринбурга реконструируют мост по улице Мостовой, обновят подходы к нему на улицах Мостовая и Европейская, а также создадут новый участок улицы Узорная. Проекты планировки и межевания территории утвердил врио главы города Рустам Галямов, сообщили в мэрии.
Так, от ул. Цыганская до ул. Европейская на 420 м продлят улицу Узорную. На улице Мостовой реконструируют 150 м дороги, еще 90 м обновят на улице Европейской. Общая длина участков составит около 660 м. Ширина проезжей части на улицах составит 7,5 м. Движение будет организовано по одной полосе в каждом направлении.
«Реализация проекта улучшит транспортную связь микрорайона Совхозный с Академическим районом и обеспечит доступность планируемой жилой застройки»,— сказано в сообщении.