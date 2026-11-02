В Ярославле на неделе ожидаются снег и дожди
В Ярославле на неделе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем температура воздуха будет держаться в пределах +2…+6 градусов, ночью местами опустится до 4 градусов. Это следует из прогноза Гидрометцентра России.
В понедельник, 2 ноября, ожидается небольшая облачность без осадков, днем воздух прогреется до +6 градусов. Во вторник будет облачно, температура составит +5 градусов днем и 1 ночью.
В среду, 4 ноября, прогнозируют небольшой дождь, днем ожидается до +4 градусов. В четверг возможны небольшой снег ночью и дождь днем, температура составит от 2 до +5 градусов.
В пятницу и субботу сохранится облачная погода с небольшими осадками. Днем столбики термометров покажут +3 и +2 градуса соответственно, ночью — до 2 и 3 градусов.
В воскресенье, 8 ноября, ночью ожидается небольшой кратковременный снег, температура опустится до 4 градусов. Днем осадки не прогнозируются, воздух прогреется до +3 градусов.