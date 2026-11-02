Уралец осужден на 22 года за убийство знакомого и покушение на полицейского
Свердловский областной суд вынес приговор 50-летнему жителю Ирбита Николаю Филиппову, признав его виновным в убийстве знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и нападении на сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
По версии следствия, вечером 9 апреля ранее судимый ирбитчанин распивал алкоголь со знакомым. Между ними возникла ссора, в ходе которой Филиппов нанес ему удары по голове и задушил. Из-за громкого шума соседи вызвали участкового, который обнаружил в квартире тело погибшего и Филиппова. Осознавая неизбежность задержания, Николай Филиппов напал на полицейского. Он ударил сотрудника ножом в спину и попытался ранить в шею. Полицейский, схватив лезвие руками, предотвратил дальнейшее нападение и обезвредил агрессора.
Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего, взыскав в его пользу 500 тыс. руб. При этом наказание назначено по совокупности приговоров с решением городского суда Златоуста (Челябинская область). Первые пять лет наказания осужденный будет отбывать в тюрьме. Ему также ограничили свободу на 1,5 года и запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 9 месяцев 28 дней.