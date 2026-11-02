Уралец осужден на 22 года за убийство знакомого и покушение на полицейского

По версии следствия, вечером 9 апреля ранее судимый ирбитчанин распивал алкоголь со знакомым. Между ними возникла ссора, в ходе которой Филиппов нанес ему удары по голове и задушил. Из-за громкого шума соседи вызвали участкового, который обнаружил в квартире тело погибшего и Филиппова. Осознавая неизбежность задержания, Николай Филиппов напал на полицейского. Он ударил сотрудника ножом в спину и попытался ранить в шею. Полицейский, схватив лезвие руками, предотвратил дальнейшее нападение и обезвредил агрессора.