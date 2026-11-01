Суд утвердил приговор экс-главбуху центра винного туризма «Абрау-Дюрсо»
Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил без изменений приговор Наталье Андреевой, бывшему главному бухгалтеру ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» (ЦВТ). Она признана виновной в присвоении вверенного ей имущества в особо крупном размере. Об этом пишет «Ъ», ссылаясь на судебный акт, опубликованный в базе «Правосудие».
В уголовном деле речь идет о регулярных хищениях из кассы предприятия — с июля 2020 года в течение трех лет. В июле 2023 года служба безопасности холдинга «Абрау-Дюрсо» заметила признаки мошенничества при движении денежных средств в ЦВТ, в компании прошла проверка, выявившая крупную недостачу.
По заявлению руководства ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что главный бухгалтер предприятия Наталья Андреева в течение трех лет регулярно выписывала на свое имя расходно-кассовые ордера с назначением «под отчет» и получала в кассе наличные. Суммы варьировались от 350 тыс. до 3,5 млн руб.