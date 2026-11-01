Суд утвердил приговор экс-главбуху центра винного туризма «Абрау-Дюрсо»

По заявлению руководства ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что главный бухгалтер предприятия Наталья Андреева в течение трех лет регулярно выписывала на свое имя расходно-кассовые ордера с назначением «под отчет» и получала в кассе наличные. Суммы варьировались от 350 тыс. до 3,5 млн руб.