НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «ОТЭКО-Портсервис» на уровне A.ru

На 30 июня 2026 года долговая нагрузка «ОТЭКО-Портсервис», определяемая НКР как отношение совокупного долга к операционной прибыли (OIBDA), составила 4,8 против 4,0 годом ранее. НКР ожидает, что долговая нагрузка компании не превысит 2,5 в течение 12 месяцев по 30 июня 2027 года вследствие ожидаемого роста перевалки и контрактации балкеров, а также принимая во внимание график погашения кредитов и размещение облигаций на 500 млн руб. в октябре 2026 года.