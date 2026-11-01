НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «ОТЭКО-Портсервис» на уровне A.ru
Рейтинговое агентство «НКР» подтвердило кредитный рейтинг ООО «ОТЭКО-Портсервис» на уровне A.ru. Прогноз по кредитному рейтингу остался стабильным.
Как говорится в сообщении агентства, положительное влияние на оценку бизнес-профиля ООО «ОТЭКО-Портсервис» оказывают «сильные позиции на российском рынке перевалки навалочных грузов, благоприятное географическое положение, расширение диверсификации переваливаемых грузов в рамках стратегии при обширной географии стран и низкой концентрации покупателей и ключевых поставщиков». Однако, по словам аналитиков, стратегию развития предприятия сдерживает волатильность рыночной конъюнктуры российского экспорта угля и ставок его перевалки.
«Оценку финансового профиля ООО “ОТЭКО-Портсервис” поддерживают высокий уровень ликвидности, умеренно высокие оценки структуры фондирования и рентабельности, умеренный запас прочности по обслуживанию долга, при этом долговая нагрузка компании остается повышенной. Компания характеризуется низкими акционерными рисками и прозрачной структурой владения, положительной кредитной историей и платежной дисциплиной. Качество корпоративного управления, стратегического планирования и управления операционными рисками оценивается НКР как высокое»,— говорится в сообщении рейтингового агентства.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ОТЭКО-Портсервис» зарегистрировано в 2006 году в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Основной вид деятельности — транспортная обработка грузов. Уставный капитал общества — 7,5 млрд руб. Генеральный директор — Виталий Цыбульский. Собственники, согласно закону, не раскрываются.
Как указано в сообщении НКР, в 12 месяцев, завершившихся 30 июня 2026 года, OIBDA «ОТЭКО-Портсервис» сократилась на 17%, несмотря на рост выручки. Во второй половине 2025 года компания зафиксировала операционный убыток из-за роста себестоимости по причине увеличения тарифов на обслуживание вагонов, однако в первой половине 2026 года рост операционной прибыли восстановился на фоне оптимизации расходов.
На 30 июня 2026 года долговая нагрузка «ОТЭКО-Портсервис», определяемая НКР как отношение совокупного долга к операционной прибыли (OIBDA), составила 4,8 против 4,0 годом ранее. НКР ожидает, что долговая нагрузка компании не превысит 2,5 в течение 12 месяцев по 30 июня 2027 года вследствие ожидаемого роста перевалки и контрактации балкеров, а также принимая во внимание график погашения кредитов и размещение облигаций на 500 млн руб. в октябре 2026 года.
«Компания продолжает осуществлять капитальные вложения в развитие инфраструктуры, фондируя их преимущественно заемными средствами. Ликвидность “ОТЭКО-Портсервис” оценивается как высокая. На 30 июня 2026 года покрытие текущих обязательств денежными средствами составляло 108%, ликвидными активами — 132%. За 12 месяцев, завершившихся 30 июня 2026 года, маржинальность бизнеса ухудшилась, но ее оценка в целом осталась умеренно высокой благодаря операционному показателю: рентабельность по OIBDA уменьшилась с 75% до 54%, тогда как рентабельность активов по чистой прибыли стала отрицательной из-за убытка во вором полугодии 2025 года»,— говорится в сообщении рейтингового агентства.
НКР отмечает высокие оценки структуры фондирования компании: доля собственного капитала на 30 июня 2026 года составляет 47% пассивов в связи с реинвестированием части чистой прибыли.