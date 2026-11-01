ФАС приостановила конкурсы на ремонт трассы «Вилюй» в Приангарье на 2,7 млрд рублей
Поводом для проверки стали жалобы подрядчика из Йошкар-Олы «Марийскавтодор»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила конкурс по поиску подрядчика для ремонта участков автодороги федерального значения А-331 «Вилюй» (маршрут Тулун — Братск — Усть-Кут — Мирный — Якутск), которая соединяет Иркутскую область и Якутию. Причиной стали жалобы АО «Марийскавтодор» из Йошкар-Олы, говорится в материалах на портале госзакупок.
В жалобах АО «Марийскавтодор» указывает на ряд нарушений в документации. В частности, речь идет о несоответствии порядка начисления штрафов законодательству, праве заказчика приостановить работы «в любое время» без определения перечня объективных обстоятельств, несоответствии толщины слоя износа требованиям ГОСТ, а также об отсутствии указания марки битумного вяжущего. По мнению подрядчика, данные условия влекут необоснованные финансовые риски и могут привести к заключению контрактов на условиях, не соответствующих законодательству.
Общая стоимость работ по устранению дефектов дорожного полотна составляет 2,68 млрд руб. (860,9 млн, 899 млн и 924,9 млн руб. соответственно).
Регулятор принял жалобы к рассмотрению и приостановил процедуру торгов до вынесения решения.