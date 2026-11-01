ФАС приостановила конкурсы на ремонт трассы «Вилюй» в Приангарье на 2,7 млрд рублей

В жалобах АО «Марийскавтодор» указывает на ряд нарушений в документации. В частности, речь идет о несоответствии порядка начисления штрафов законодательству, праве заказчика приостановить работы «в любое время» без определения перечня объективных обстоятельств, несоответствии толщины слоя износа требованиям ГОСТ, а также об отсутствии указания марки битумного вяжущего. По мнению подрядчика, данные условия влекут необоснованные финансовые риски и могут привести к заключению контрактов на условиях, не соответствующих законодательству.