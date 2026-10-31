Командира ЛенВМБ и начальника службы Минобороны арестовали за взятки
224-й гарнизонный военный суд отправил под стражу командира Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота Алексея Суглобова и начальника морской службы учреждения Минобороны Алексея Ионова. По данным «Фонтанки», их подозревают в получении взяток от предпринимателей за покровительство и передачу военных земель в коммерческое пользование.
По информации издания, Суглобова задержали 21 октября в Кронштадте при получении 1,5 млн руб. Позднее стало известно о задержании Ионова, который служил в подразделении Минобороны в Ломоносове. Военно-следственный комитет по Ленинградскому военному округу возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, с конца 2025 года фигуранты систематически получали деньги от бизнесменов. Взамен они обеспечивали общее покровительство и незаконно предоставляли территорию Ленинградской военно-морской базы для коммерческого использования. В частности, в военном городке Ломоносова предприниматели добывали песок и щебень, а образовавшиеся котлованы заполняли строительным мусором. Такая схема, как считает следствие, позволяла компаниям экономить на утилизации отходов.
Как сообщает «Фонтанка», 23 октября суд арестовал обоих обвиняемых на два месяца. По данным издания, им вменяют несколько эпизодов получения взяток на миллионы рублей.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал об уголовном деле в отношении бывшего командира воинской части в Ленинградской области Даниса Таирова. В мае 2026 года он признал вину в получении взятки за незаконную утилизацию отходов на армейских землях. В том деле насчитывалось более десяти фигурантов.