Командира ЛенВМБ и начальника службы Минобороны арестовали за взятки

По версии следствия, с конца 2025 года фигуранты систематически получали деньги от бизнесменов. Взамен они обеспечивали общее покровительство и незаконно предоставляли территорию Ленинградской военно-морской базы для коммерческого использования. В частности, в военном городке Ломоносова предприниматели добывали песок и щебень, а образовавшиеся котлованы заполняли строительным мусором. Такая схема, как считает следствие, позволяла компаниям экономить на утилизации отходов.