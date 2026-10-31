«Соскучились по человеческому теплу»: из Алешек спасли больше 60 животных, в том числе бездомных
Часть животных, эвакуированных из Алешек в составе гуманитарной миссии, останется в Крыму. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Парка львов «Тайган» Олег Зубков, принимавший участие в вывозе домашних питомцев.
По словам господина Зубкова, операция проводилась по поручению главы Республики Крым. В составе гуманитарного конвоя насчитывалось более 50 автобусов сопровождающего транспорта, две машины парка были предоставлены для перевозки животных. Однако в реальности вывезти пришлось в шесть раз больше питомцев, чем планировалось изначально.
«Если планировалось, что будет около десяти животных, то на самом деле оказалось больше шестидесяти. Пришлось добавлять машину», — приводит агентство слова директора «Тайгана».
В перевозке также помогала волонтерская организация. Всех животных разместили в специальных клетках. Эвакуируемым жителям Алешек объяснили, что питомцы поедут вместе с ними.
«Люди очень переживали, наотрез отказывались садиться в автобусы, пока не увидят, что их животные уже в машинах. Мы загрузили всех, кто ехал и в Россию, и на Украину», — рассказал Олег Зубков.
Как отметил директор парка, собаки и кошки были благополучно доставлены до Анапы, откуда ночью самолетами тех, кто пожелал уехать на Украину, перевезли в Гомель. Остальные получили своих животных и остались на территории Российской Федерации, часть — в Крыму.
В курируемых машинах в Крым приехали и несколько животных, не имеющих хозяев. Среди них — породистый доберман и беспородная кошка.
«Мне жалко их отдавать. Я до часа ночи с помошницей Татьяной Викторовной купал добермана. Мы плакали, сидели около них, они обступили нас на диване. Вы бы видели, насколько они соскучились по человеческому теплу», — поделился Олег Зубков.
Исхудавшая трехцветная кошка сама запрыгнула к нему в машину во время одной из остановок. По словам Олега Зубкова, она сразу стала искать еду, ела все подряд. «Кошка останется у нас в "Тайгане", а добермана, скорее всего, заберет Татьяна Викторовна Алексагина, потому что ее семья раньше держала доберманов», — добавил собеседник агентства.