«Соскучились по человеческому теплу»: из Алешек спасли больше 60 животных, в том числе бездомных

Исхудавшая трехцветная кошка сама запрыгнула к нему в машину во время одной из остановок. По словам Олега Зубкова, она сразу стала искать еду, ела все подряд. «Кошка останется у нас в "Тайгане", а добермана, скорее всего, заберет Татьяна Викторовна Алексагина, потому что ее семья раньше держала доберманов», — добавил собеседник агентства.