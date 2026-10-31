Жительница Ярославля отдала мошенникам более 8 млн рублей
Жительница Фрунзенского района Ярославля 1956 года рождения стала жертвой мошенников и лишилась более 8 млн руб. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.
В конце сентября женщине написал в мессенджере мужчина, представившийся председателем ТСЖ. Он сообщил об утечке персональных данных собственников квартир в нескольких домах района и необходимости провести проверку.
Затем с пенсионеркой связалась лжесотрудница администрации. Она заявила, что мошенники пытаются похитить деньги женщины, и предложила снять накопления и передать их на «экспертизу».
Поверив звонившей, потерпевшая сняла наличные в нескольких банках и передала их неизвестному мужчине. Через несколько дней она отдала курьеру еще часть денег, а оставшиеся средства перевела через банкоматы по указанным реквизитам. Общий ущерб превысил 8 млн руб.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).