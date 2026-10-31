Жительница Ярославля отдала мошенникам более 8 млн рублей

Поверив звонившей, потерпевшая сняла наличные в нескольких банках и передала их неизвестному мужчине. Через несколько дней она отдала курьеру еще часть денег, а оставшиеся средства перевела через банкоматы по указанным реквизитам. Общий ущерб превысил 8 млн руб.