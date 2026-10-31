Ремонт «закулисья» Театра оперы и балета в Ижевске обсудили в Москве

Также стороны обсудили капитальный ремонт Национального музея Удмуртской Республики имени Кузебая Герда. На его обновление в рамках нацпроекта «Семья» из федерального бюджета выделили более 680 млн руб. Работы начнутся в 2027 году и продлятся три года.