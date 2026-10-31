Ремонт «закулисья» Театра оперы и балета в Ижевске обсудили в Москве
На обновление Национального музея Удмуртии выделили более 680 млн рублей
Министр культуры России Ольга Любимова провела рабочую встречу с врио главы Удмуртии Ольгой Абрамовой. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
Одной из тем встречи стала реконструкция Государственного театра оперы и балета Удмуртии имени П. И. Чайковского. Ранее в здании обновили зрительскую часть, теперь необходимо отремонтировать административно-бытовой и производственный корпуса. В 2026 году проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы.
«Важно создать условия, которые позволят артистам полноценно репетировать, работать над новыми постановками и дальше развивать театр»,— отметила Ольга Абрамова. По ее словам, ежегодно театр посещают более 96 тыс. человек.
Также стороны обсудили капитальный ремонт Национального музея Удмуртской Республики имени Кузебая Герда. На его обновление в рамках нацпроекта «Семья» из федерального бюджета выделили более 680 млн руб. Работы начнутся в 2027 году и продлятся три года.
Еще одной темой стала реставрация объекта культурного наследия федерального значения — пожарной каланчи в Сарапуле. Сейчас в здании располагается пожарно-спасательное подразделение ГУ МЧС России по Удмуртии.
Кроме того, Ольга Любимова и Ольга Абрамова обсудили расширение культурного обмена театральными постановками в рамках федеральных программ. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.