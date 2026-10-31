Скончался известный самарский психотерапевт Михаил Покрасс
Он ушел из жизни на 83-м году
Известный самарский психотерапевт Михаил Покрасс скончался 30 октября на 84-м году жизни. Прощание с ним проходит в субботу, 31 октября, в Доме актера на Вилоновской, 24.
Михаил Покрасс родился в Куйбышеве в 1943 году. Всю жизнь он занимался психиатрией и психотерапией.
В 1970 году Михаил Покрасс открыл один из первых в СССР психотерапевтических кабинетов, где разработал собственный метод — «Терапию поведением», признанный в России и за рубежом. В 1992-м он основал центр «Охранная грамота», а с 1985 по 1995 год был главным психотерапевтом области.
Карьеру Михаил Покрасс начал еще в студенческие годы, совмещая учебу в Куйбышевском мединституте с работой санитаром психиатрической бригады скорой помощи, позже — медбратом в психиатрической больнице. После окончания вуза он работал врачом-психиатром в Липецкой области, а в 1969 году вернулся в Куйбышев, где был участковым психиатром психоневрологического диспансера.
С 1985 по 1995 год Михаил Покрасс являлся главным внештатным психотерапевтом региона. В этот период его кабинет превратился в методическую базу для подготовки специалистов.
Фактически Михаил Покрасс сформировал самарскую школу психотерапии. Он является автором книг «Освоение одиночества. О чем молчат любимым», «Исцеление эгоизмом. Найди свою стаю!», «Активная депрессия, или добрая сила тоски».
Фундаментальный труд Михаила Покрасса «Терапия поведением» выдержал переиздания и используется специалистами как практическое руководство. Психотерапевтическая группа, которую он вел, работала как открытая и непрерывная с 1972 года.
Михаил Покрасс провел заключительное занятие группы на неделе, предшествовавшей кончине. Он работал до последнего дня.