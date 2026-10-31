Скончался известный самарский психотерапевт Михаил Покрасс

В 1970 году Михаил Покрасс открыл один из первых в СССР психотерапевтических кабинетов, где разработал собственный метод — «Терапию поведением», признанный в России и за рубежом. В 1992-м он основал центр «Охранная грамота», а с 1985 по 1995 год был главным психотерапевтом области.