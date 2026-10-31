Дело о взятке за «правила столкновений» в порту Ростова передали в суд

По версии следствия, обвиняемый трудился на теплоходе, совмещая должности механика и сменного капитана. Чтобы получить подтверждение знаний Международных правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72) — документа, без которого судоводителю в речное-морское плавание выходить нельзя, — он через посредника передал деньги должностным лицам службы капитана порта Ростов-на-Дону. Квалификационные испытания, по данным надзорного ведомства, обвиняемый не проходил вовсе: документ предполагалось оформить без реальной проверки знаний.