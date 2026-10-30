В Русском музее открылась юбилейная выставка Айвазовского

Длинная очередь, выстроившаяся в корпус Бенуа, свидетельствует о том, что народная любовь к художнику не иссякла. Что вполне объяснимо: именно Айвазовский превратил море, раньше служившее на картине фоном, в полноценного персонажа и щедро снабдил его романтической атрибутикой.