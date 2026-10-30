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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
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В Русском музее открылась юбилейная выставка Айвазовского

Русский музей представил выставку к 210-летию со дня рождения знаменитого мариниста, скромно озаглавленную «Айвазовский». Она включает около 200 работ — малую часть его обширного наследия.
Длинная очередь, выстроившаяся в корпус Бенуа, свидетельствует о том, что народная любовь к художнику не иссякла. Что вполне объяснимо: именно Айвазовский превратил море, раньше служившее на картине фоном, в полноценного персонажа и щедро снабдил его романтической атрибутикой.
Подробности — в материале «Мода проходит — штиль остается».