В Русском музее открылась юбилейная выставка Айвазовского
Русский музей представил выставку к 210-летию со дня рождения знаменитого мариниста, скромно озаглавленную «Айвазовский». Она включает около 200 работ — малую часть его обширного наследия.
Длинная очередь, выстроившаяся в корпус Бенуа, свидетельствует о том, что народная любовь к художнику не иссякла. Что вполне объяснимо: именно Айвазовский превратил море, раньше служившее на картине фоном, в полноценного персонажа и щедро снабдил его романтической атрибутикой.