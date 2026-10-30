Суд в Сочи взыскал с застройщиков более 14 млн рублей за отсутствие социальной инфраструктуры
Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск прокуратуры Лазаревского района и взыскал в пользу муниципалитета более 14 млн руб. с недобросовестных застройщиков, которые не обеспечили социальную инфраструктуру. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.
Проверка показала, что подрядчики возводили многоквартирные дома по улице Батумское шоссе в поселке Мамайский перевал Лазаревского района без разрешительной документации и без учета потребности жителей в объектах социальной инфраструктуры. В итоге обязанность по ее созданию или увеличению числа мест перешла на муниципалитет.
Прокуратура направила в суд иск о взыскании убытков, необходимых для строительства социальных объектов. Требования удовлетворили. Для обеспечения иска судебные приставы возбудили исполнительные производства и наложили аресты на имущество и счета ответчиков.