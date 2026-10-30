Стадион «Оренбург» открылся после масштабного капремонта

После работ на футбольном поле появилось новое покрытие, вокруг которого оборудовали современные беговые дорожки, а также установили легкоатлетические сектора и благоустроили территорию. Для стадиона закупили искусственную траву и резиновую крошку для дорожек, обновили дренаж и сливные лотки, а также демонтировали старый асфальт.