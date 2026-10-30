Стадион «Оренбург» открылся после масштабного капремонта
В ходе работ обновили футбольное поле и благоустроили территорию
В Оренбурге в пятницу, 30 октября, открыли самый большой городской стадион «Оренбург» после капитального ремонта. Об этом сообщила муниципальная администрация.
После работ на футбольном поле появилось новое покрытие, вокруг которого оборудовали современные беговые дорожки, а также установили легкоатлетические сектора и благоустроили территорию. Для стадиона закупили искусственную траву и резиновую крошку для дорожек, обновили дренаж и сливные лотки, а также демонтировали старый асфальт.
Теперь, как утверждают в мэрии, стадион соответствует стандартам для всероссийских соревнований по легкой атлетике. На его площадке регулярно проводят масштабные соревнования для спортсменов со всего региона. Ежегодно зимой на стадионе работает каток.
Открытие завершилось соревнованиями: легкоатлеты разыграли медали в беге на 100 метров и эстафете на дистанцию 4,1 тыс. метров, а футболисты провели матчи на новом поле.