Число цветочных бизнесов на Кубани выросло на 5% с начала года

Спрос на доставку цветочных композиций, в том числе через онлайн-заказы, растет. Цветы все чаще используют не только в праздники, но и для украшения пространств и коммуникационных задач. Опт просел по сравнению с розницей из-за перестройки бизнес-моделей: продавцы заключают контракты напрямую с поставщиками, а доставщики объединяют мелкие заказы в крупные партии. Традиционные оптовые склады с большой площадью и запасами становятся менее рентабельными и не выдерживают конкуренции с крупными ритейлерами, которые закупают цветы напрямую.