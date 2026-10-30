Число цветочных бизнесов на Кубани выросло на 5% с начала года
С начала 2026 года число участников цветочного бизнеса в Краснодарском крае выросло с 2 283 до 2 399 — на 116 участников, или 5,08%. Кубань заняла третье место среди регионов по количеству участников на этом рынке, уступая Московской области и Москве. Об этом сообщает в своем исследовании Контур.Фокус.
Всего в России на октябрь 2026 года насчитывается 42 046 участников цветочного бизнеса — с начала года их стало больше на 1 477 (+3,64%). Год к году число участников выросло на 7,13% (+2 797 ЮЛ и ИП), однако темп роста замедлился: в 2025-м с января по октябрь прирост составлял 6,57%.
Большая часть рынка — розница: 93,01% против 6,68% опта. В рознице 39 106 бизнесов, в опте — 2 803. Оптовиков с начала года стало больше на 2,49%, розничных продавцов — на 3,36%.
Доля ИП продолжает расти: на октябрь 2026 года — 93,4% против 92,73% годом ранее. Предпринимателей насчитывается 39 270 (+4,18% с начала года, +7,9% к 2025-му). Доля юрлиц, наоборот, снижается: в 2026 году их стало меньше на 3,38%.
Отмечается, что новые цветочные бизнесы появляются чаще, чем закрываются, но удельный вес ликвидаций растет: в 2026 году он составил 75,81% (создано 6 106 бизнесов, закрыто 4 629). В опте доля закрытий выше — 82,12%, в рознице — 75,38%.
По данным Россельхозбанка, в первом полугодии 2026 года в Россию ввезли втрое больше срезанных цветов, чем за аналогичный период 2025-го. Растет и отечественное цветоводство: с начала года число участников этого сегмента увеличилось на 3,97%, до 1 545, а к 2025-му — на 13,6%.
Спрос на доставку цветочных композиций, в том числе через онлайн-заказы, растет. Цветы все чаще используют не только в праздники, но и для украшения пространств и коммуникационных задач. Опт просел по сравнению с розницей из-за перестройки бизнес-моделей: продавцы заключают контракты напрямую с поставщиками, а доставщики объединяют мелкие заказы в крупные партии. Традиционные оптовые склады с большой площадью и запасами становятся менее рентабельными и не выдерживают конкуренции с крупными ритейлерами, которые закупают цветы напрямую.