Специалисты «Россети Центр» отремонтировали свыше 265 километров ЛЭП в Воронежской области

0,4-10 кВ, более 266 км воздушных линий электропередачи(ЛЭП) 0,4-110 кВ, заменили на них свыше 17,4 тыс. изоляторов и почти 150 км проводов. На 217 подстанциях 35 и 110 кВ проведен ремонт и техническое обслуживание оборудования. Для обеспечения надежного