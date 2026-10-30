Специалисты «Россети Центр» отремонтировали свыше 265 километров ЛЭП в Воронежской области
За девять месяцев 2026 года энергетики филиала «Россети Центр» - «Воронежэнерго» отремонтировали 212 трансформаторных подстанций напряжением
0,4-10 кВ, более 266 км воздушных линий электропередачи(ЛЭП) 0,4-110 кВ, заменили на них свыше 17,4 тыс. изоляторов и почти 150 км проводов. На 217 подстанциях 35 и 110 кВ проведен ремонт и техническое обслуживание оборудования. Для обеспечения надежного
электроснабжения потребителей специалисты «Воронежэнерго» расчистили от древесно-кустарниковой растительности более 1500 га трасс ЛЭП различного уровня напряжения. Также в рамках подготовки к предстоящей зиме специалисты филиала завершили формирование необходимого
аварийного запаса материалов, провели техническое обслуживание и подготовку к работе в осенне-зимний период автомобильной и специальной техники. 13:45